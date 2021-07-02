صور.. وزير النقل: القطار الكهربائى شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائىي، بما يسهم فى تعظيم منظومة النقل الجماعى فى مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة.

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلى منصور المركزية التبادلية الكبيرة التى ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث "تم افتتاحها وتشغيلها" ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف "LRT" ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى "عدلى منصور / السلام".



ثم تابع الوزير باقى محطات المشروع والتى بلغت نسبة تنفيذها 88% إذ تم تفقد محطة العبور وتم الاطلاع على معدلات تنفيذها بعدها توجه وزير النقل لتفقد ورشة القطار الكهربائى الخفيف LRT والتى تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 67% كما تفقد عددا من كبارى المشروع مثل كوبرى جنيفة إذ يشمل المشروع 4 كبارى سيارات تم الانتهاء منها جميعا وتشغيلها تجريبيا أمام حركة السيارات وهى كبارى الهايكستب والمستقبل1 والمستقبل 2 والشروق كما يشمل على 7 كبارى LRT "كبارى مسار" إذ تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى السويس وبلغت نسبة تنفيذ 4 كبارى منها وهى كبارى "الإسماعيلية وجنيفة والروبيكى1 و2 " .99% وجار تنفيذ كبارى العاصمة 1 والعاصمة 2 والتى أصبحت فى مراحلها الأخيرة، بالإضافة الى انه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100%، وهى نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر.



كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية "مدنى - تشطيبات" 88 % بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتى تشمل محطات: "العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع".



كما اطلع وزير النقل على الجدول الزمنى الخاص باستكمال تحالف افيك /كريك لكل التوريدات الخاصة بالأنظمة، إذ تم توريد أعمدة الكاتنرى وجار تركيبها وهى الأعمدة التى تغذى القطار بالكهرباء.



وأكد الوزير على سرعة توريد باقى التوريدات مع قيام هيئة الانفاق بإعتمادها وتركيب الانظمة واختبارها خصوصا، وأن المحطات قاربت على الانتهاء استعدادا لوصول قطارين نهاية يوليو 2021، تمهيدا للبدء فى اختبارها ثم تشغيلها تجريبيا، كما تم التأكيد على ان تتم كل هذه الاعمال بالتوازى مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات على أن يتم التشغيل التجريبى ويتم الافتتاح الرسمى للمرحلتين الأولى والثانية فى التوقيتات المحددة.



وأشار وزير النقل إلى أهمية المشروع الذى يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة "العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة" كما أن القطار الكهربائى الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأضاف أن القطار الكهربائى LRT قد وجهت القيادة السياسية بمد مساره إلى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين "الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالى" ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2و3و4 ليصل إلى قلب العاشر من رمضان ليبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيا لطريق "القاهرة –الاسماعيلية" الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوبا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية ويتم تنفيذه على 4 مراحل الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة (1) والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" والثالثة جنوبا بـ 4 محطات "3 علوية +1سطحية" "محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع" والرابعة شمالا الى داخل مدينة العاشر من رمضان بـ 3 محطات.



وبعدها، توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذى يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل 22 محطة إذ بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 22.3 % وبلغت نسبة الأعمال المدنية 26% "تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم"، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 19% إذ يجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 6.6% ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 70 % وكما بلغت نسبة الانجاز لاعمال الوحدات المتحركة 28.6% وسيتم توريد القطار الأول والثانى فى يوليو وأغسطس على التوالى وجار تصنيع القطار الثالث والرابع والخامس.



وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع واكد على أن أى منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل، إذ وجه الوزير بضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد خاصة مع الاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا "القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية"، وسيساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ولفت إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن قطاع مونوريل العاصمة الادارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم ومخطط افتتاحها فى نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالى 11.5كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023، ومشروعى المونوريل "العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر" يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات "الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب" ويبلغ طولهما 98.5 كم بـ 34 محطة وسيساهمان فى التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 نظرا للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.