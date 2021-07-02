فيديو- البيئة: مواد توعوية لبناء قدرات العاملين بإدارة المخلفات

جدة - نرمين السيد - أنتج البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى giz، مواد فيلمية إرشادية تهدف لتعزيز القدرات وتحسين كفاءة العمل بالمنظومة، وفى إطار بناء قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات والتوعية بخطط التشغيل والصيانات الدورية للبنية التحتية للمنظومة، وبهدف تأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة إدارة المخلفات فى مختلف المحافظات.





وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ مثل هذه المواد الفيلمية التوعوية يأتى ضمن تنفيذ خطة عمل الوزارة فى دعم إدارة المخلفات الصلبة البلدية سواء للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات أو القيام بالشق التدريبى للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء قدرات العاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها على أسس علمية ومهنية.



وتتضمن المواد الفيلمية نماذج لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة على المستوى المحلي والدولي الى جانب نماذج للتخلص النهائي من المخلفات البلدية وقصص نجاح محلية لمواقع المعالجة والتخلص النهائى كالمدفن الصحى بمدينة الحمام محافظة مطروح، كما تستعرض الأفلام الدروس المستفادة فى أعمال الصيانة وتشغيل المصانع والمدافن الصحية للمخلفات، بالإضافة الى تجارب الدول الاخرى فى التشغيل والصيانة لمواقع المعالجة للمخلفات البلدية الصلبة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة يعد أحد اهم مشروعات إدارة المخلفات ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة ويعمل على اربع محافظات "كفرالشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط" ويمول البرنامج من عدة جهات وهى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ وبنك التعمير الألمانى KFW والاتحاد الأوروبى EU وهيئة المعونة السويسرية SECO.