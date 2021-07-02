حرارة شديدة ورطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - ويمتد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء ويؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وتسود شبورة مائية فى الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 2 يوليو إلى الأربعاء 7 يوليو 2021.

درجات الحرارة الجمعة 2 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 39 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

درجات الحرارة السبت 3 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

درجات الحرارة الأحد 4 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 5 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 6 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 39 درجةن وجنوب الصعيد 43 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 40 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

ويسود ارتفاع فى نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

وتكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى ليلا من 80% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 33%.

السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 90% إلى 93% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%.

جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%.

شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 25% إلى 30%.

جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 30% إلى 35% والصغرى نهارا من 15% إلى 20%.