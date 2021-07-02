الجيزة تشن حملات مكثفة لضبط المخالفات بهضبة الأهرام

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة لا تدخر جهداً من أجل توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع هضبة الأهرام يشهد حملات مكثفة للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين به.





وأكد المحافظ، أن الحملات تمكنت خلال أسبوع من ضبط 33 حاله تحويل الوحدات من غرض سكنى إلى تجارى بقطاع هضبة الأهرام، حيث تم على الفور إيقاف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. فيما تم رفع 500 طن مخلفات بقطع أراضى فضاء غير مسورة بمنطقة "ك" وتحويلهم إلى جراج لخدمه سكان المنطقة إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية. وضمت المجهودات التى تم تنفيذها بقطاع هضبة الأهرام رفع عدد من الحواجز الحديدية أمام العقارات، إلى جانب شن عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وأسوار القطاع والتى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فوراً وفقاً للقانون. وتم شن حملات رفع إشغالات للمحلات والمنشآت التجارية المخالفة والمقاهى وضبط مركبات التوك توك المخالفة.

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