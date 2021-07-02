/638510/استمرار-الموجة-الحارة-والأرصاد-تعلن-موعد-انتهائها

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، خاصة بعد استمرار الموجة الحارة إلى مدة طويلة، ونرصد فى التقرير التالى حالة الطقس اليوم.

دوت الخليج

أحوال الطقس اليوم

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد فقد أكدت إنها سوف تستمر حتى يوم الجمعة 9 يوليو المقبل، وإن درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع تستمر في الارتفاع في جميع المحافظات.

كما كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس بأن ذروة الموجة الحارة تصل إلى أعلى مستوياتها اليوم الخميس وغدًا الجمعة ويوم السبت 3 يوليو لتصل إلى 43 درجة في القاهرة والجيزة و47 درجة في محافظات جنوب الصعيد، موضحة أن ذروة الموجة الحارة والطقس السيئ في أيام الخميس والجمعة والسبت.

وأرجعت الأرصاد الجوية سوء حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة إلى التحام منخفض السودان مع منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفضة، ويرافقه احترار في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة وتدهور حالة الطقس خلال الفترة الحالية.

درجات الحرارة فى المحافظات

القاهرة :العظمي 42 والصغري 24 درجة

الاسكندرية :العظمي 32 والصغري 21 درجة

مطروح: العظمى 32 والصغرى 21 درجة

سوهاج: العظمى 43 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 43 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.