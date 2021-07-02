تدريبات بدنية وتقسيمة قوية لفريق الأهلي استعدادًا لمباراة سموحة

/638509/تدريبات-بدنية-وتقسيمة-قوية-لفريق-الأهلي-استعدادا-لمباراة-سموحة

خاض النادي الأهلي تقسيمة قوية خلال مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل: بدأ المران بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة، وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين من خلال تقسيمة الكرة التي شارك فيها اللاعبون البدلاء والذين لم يشاركوا أمس أمام بيراميدز، وبمشاركة الحارسين مصطفى شوبير وحمزة علاء.

وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم.

ويسعى الأهلي للعودة إلى الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق على بطولة الدوري الممتاز.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي قبل مواجهة سموحة.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة إغلاق ملف مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وأكد المدير الفني على ضرورة التركيز في مباراة سموحة للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري، وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على مسابقة الدوري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة مساء الأحد المقبل بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨ في بطولة الدوري الممتاز.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس