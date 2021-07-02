/638511/إصابة-محمود-وحيد-لاعب-الأهلي-في-تدريبات-الفريق-قبل-مواجهة-سموحة
محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم قبل نهايته بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وتعرض وحيد لكدمة في القدم خلال مشاركته في تقسيمة الكرة، ولم يستطع إكمال المران بعد تدخل الجهاز الطبي، ويخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد فرص مشاركته في مران الغد. وخاض الأهلي مرانه اليوم ،دون راحة، استعدادا لمواجهة سموحة، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.
واشتمل المران على جانب بدني خفيف بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خاض اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز أمس تقسيمة قوية بمشاركة حارسين.
ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول
خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية
خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.
فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي
خط الهجوم: إبراهيم عادل
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة محمود وحيد لاعب الأهلي في تدريبات الفريق قبل مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.