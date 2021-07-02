الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 اونلاين

يبحث المواطنون عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عن طريق الرقم القومي هذه الأيام، وذلك لتسهيل الخدمة على المواطنين من خلال الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بعد أن شددت وزارة الداخلية على تطوير المنظومة الرقمية للمخالفات المرورية وطريقة تسديدها ، وجاء الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 لتسهيل معرفة المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة عبر الانترنت. دوت الخليج دفع مخالفات المرور 2021 هناك طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من خلال الدفع عن طريق مكاتب البريد في جميع أنحاء مصر

الدفع بإستخدام خدمة فوري

الدفع من موقع مصاري أو أمان أو تطبيق مخالفاتي الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لمخالفات المرور من هنـــــــــــــا

قم بالضغط على كلمة استمرار

اضف رقم لوحة المركبة

إدراج رقم الترخيص أرقام وحروف

الضعط على العدد الكلي للمخالفات كي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات الأخطاء التي تؤدي إلى مخالفات المرور 2021 عدم وضع الملصق الإلكتروني

كسر الإشارة المرورية

السير في الاتجاه العكسي

استخدام الهاتف أثناء السير

ركن السيارة في أماكن غير المخصصة لها

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