الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 اونلاين

يبحث المواطنون عن الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عن طريق الرقم القومي هذه الأيام، وذلك لتسهيل الخدمة على المواطنين من خلال الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بعد أن شددت وزارة الداخلية على تطوير المنظومة الرقمية للمخالفات المرورية وطريقة تسديدها ، وجاء الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 لتسهيل معرفة المخالفات المرورية برقم لوحة السيارة عبر الانترنت.
دوت الخليج
دفع مخالفات المرور 2021
- هناك طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 من خلال الدفع عن طريق مكاتب البريد في جميع أنحاء مصر
- الدفع بإستخدام خدمة فوري
- الدفع من موقع مصاري أو أمان أو تطبيق مخالفاتي
الاستعلام عن مخالفات المرور 2021
- الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة لمخالفات المرور من هنـــــــــــــا
- قم بالضغط على كلمة استمرار
- اضف رقم لوحة المركبة
- إدراج رقم الترخيص أرقام وحروف
- الضعط على العدد الكلي للمخالفات كي يتم الاستعلام عن مخالفات المرور 2021
- تظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات
الأخطاء التي تؤدي إلى مخالفات المرور 2021
- عدم وضع الملصق الإلكتروني
- كسر الإشارة المرورية
- السير في الاتجاه العكسي
- استخدام الهاتف أثناء السير
- ركن السيارة في أماكن غير المخصصة لها
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