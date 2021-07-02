تدريبات استشفائية للاعبو الأهلي المشاركين في مباراة بيراميدز

/638514/تدريبات-استشفايية-للاعبو-الأهلي-المشاركين-في-مباراة-بيراميدز

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا مباراة بيراميدز أمس، خاضوا تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وفق البرنامج التدريبي الخاص بهم.

ويستعرض دوت الخليجتفاصيل مران الأهلي اليوم:

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بيراميدز تدريبات بدنية خفيفة، ثم استكملوا برنامجهم الاستشفائي، وذلك خلال مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم. وأدى الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.

وقبل انطلاق المران عقد موسيماني جلسة مع جهازه المعاون؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم في بداية تحضير الفريق لمباراة سموحة.

كما حرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالب خلالها بالتركيز في المباراة المقبلة والعودة إلى طريق الانتصارات لاستكمال مسيرة الفريق في الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس.

خضع 5 من نجوم الأهلي وبيراميدز لكشف المنشطات، عقب انتهاء مباراة الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 على إستاد السلام.

خضع 3 لاعبين من نادي بيراميدز و2 من الأهلي لكشف المنشطات، وهم: نبيل دونجا لاعب بيراميدز. محمد حمدي لاعب بيراميدز. عمر جابر لاعب بيراميدز. علي معلول لاعب الأهلي. رامي ربيعة لاعب الأهلي.