السعادة تظهر علي لاعبو الأهلي برغم من التعادل أمام بيراميدز...«صورة»

/638515/السعادة-تظهر-علي-لاعبو-الأهلي-برغم-من-التعادل-أمام-بيراميدزصورة

خاض النادي الأهلي تقسيمة قوية خلال مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الأحد المقبل بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ٢٨ من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد تحيامصر التفاصيل:

انتهت أحداث المباراة التي إقيمة بين النادي الأهلي أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2/2 بالتعادل الإيجابي، في تمام الساعة التاسعة مساء امس ، علي ستاد الاهلى والسلام فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وظهر لاعبو الأهلي اثناء تدريبات الفريق اليوم في حاله من السعادو والضحكات بالرغم من فقدان نقطتين في مشوار الدوري الممتاز،حيث أثارات الجدل بعض الصور التي انتشرت عبر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء.

وشن هجوم سرش من جماهير المارد الأحمر علي اللاعبين، حيث علق احد من الجماهير قائلاً:”محدش بيتعب قدنا والله .. يعنى انا امبارح والله فضلت طول الليل دمى محروق مليش نفس حتى ، والبيه رامى اللى زنق الشناوى من الاول ولعبها بكل عنف مبسوط”.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل كالأتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية

خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

فيما دخل فريق بيراميدز مباراته بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: شريف إكرامي - أحمد الشيخ - محمود صابر - عمر جابر - طارق طه - أحمد توفيق - محمود وادي - محمود حمادة - دودو الجباس