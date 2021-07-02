/638516/البنك-الأهلي-المصري-جوة-بيتك-اشترك-الان-في-خدمة-الأهلي-نت

البنك الأهلي المصري يقدم خدمة الأهلي نت والتي تيح للعملاء بالذهاب لأي فرع من فروع البنك الأهلي المصري وهم جالسين في منازلهم ودون حركة. وهذه الخدمة تقدم الكثير من المميزات حيث حرص البنك الأهلي المصري على توفير الوقت لعملائها.

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