محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية فى القطاعات الخدمية

جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، والميادين العامة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.





من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، انتظام العمل بنقاط تحصيل مشروع المواقف بطريق مصر أسوان، بالإضافة إلى متابعة التزام الركاب والسائقين، بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات. كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال صيانة ونظافة ميدان بالاس، بحى شمال المنيا، حيث تم عمل صدادات، وشبك حديد، يحول دون إصابة الأطفال، بالإضافة إلى زيادة كشافات الإنارة بالميدان.

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