صور.. الأزهرى يشارك بـ6 إصدارات من «جمهرة أعلام الأزهر» فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، مشاركة سلسلة من الإصدارات التى خرجت من رحم موسوعته الكبرى "جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين"، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.





وتتكون الموسوعة الأم من 10 مجلدات كبرى، والتى صدرت عن مكتبة الإسكندرية، اشتملت على توثيق ودراسة لعلماء الأزهر الشريف من وفيات سنة 1300 هجرى الموافق 1882 ميلادى، إلى وفيات 1439 هجرى الموافق 2018 ميلادى، ضمت الموسوعة 2.500 شخصية أزهرية من المصريين وغير المصريين، والتى تعد المنبع الفياض، والبحر الزاخر الكبير، والذى يدل دلالة واضحة على أن هذا الكتاب هو أكبر عمل علمى عن الأزهر الشريف عبر تاريخه الممتد، بل نقطة فارقة فى تاريخه العريق.

ومن هذه الموسوعة خرجت سلسلة من الإصدارات تحت عنوان (من وحى جمهرة أعلام الأزهر الشريف)، الإصدار الأول: كتاب (جمهرة الأزهريين الوسطى) للدكتور أحمد نبوى عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، وهو اختصار وتهذيب وترتيب لتراجم أعلام الأزهر الشريف، التى وردت فى موسوعة (جمهرة أعلام الأزهر الشريف) وقد احتوى المختصر على استيعاب كل المسائل العلمية والفوائد والمواقف الموجودة فى الأصل باختصار وافٍ غير مخل، مع اختصار مقدمة الأصل وإعادة ترتيبها على ستة فصول، مع ذكر كل تراجم (الأصل) وزيادة ثلاث عشرة ترجمة جديدة.

الإصدار الثانى: كتاب (جمهرة الأزهريين الصغرى) للدكتور أحمد نبوى وهو اختصار أيضاً للجمهرة الكبرى، ويحتوى على التراجم مختصرة دون البحوث والمسائل.

الإصدار الثالث: كتاب (جمهرة الأزهريين فى قرية شطورة) للباحث حسين أحمد القاضى وهو ترجمة لمئة وخمسة أزهرى خدموا العلم، وأسهموا فى بناء النهضة العلمية بقرية شطورة والإصدار الرابع: (جمهرة الأزهريين فى المنيا) لـ أحمد إبراهيم أحمد على الأزهرى وقد جمعت فيه تراجم العلماء الأزهريين الذين خرجوا من محافظة المنيا، وانطمست آثارهم واندثرت سيرهم، وذلك جرياً على عادة أكبار علماء الأمة فى ذلك، وبذلك يكون براً و وفاءاً وعرفاناً لهؤلاء الأعلام.

الإصدار الخامس: (قيمة الوطن فى ضوء سير أعلام الأزهر الشريف) للشيخ إبراهيم شعبان المرشدى وهو دراسة تأصيلية تاريخية نرى فيه لمحة عابرة من حقائق الشرع الشريف التى تشير إلى محبة الوطن والانتماء إليه، والتى قام بخدمتها علماء الإسلام عبر التاريخ، نرى فيه كيف فهم ذلك علماء الأزهر الشريف جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن، وكيف أحبوا أوطانهم، وعشقوها، ودعوا الناس إلى محبتها والدفاع عنها، وعلمونا أن سعادة الدين والدنيا فى حب الوطن وخدمة البلاد والعباد.

الإصدار السادس: (مشاهد الجلال: صفحات من جهود الأزهريين فى صناعة الحضارة وعمارة الأرض وبناء الإنسان والسير إلى الله تعالى)، الدكتور أحمد نبوى والباحث أحمد إبراهيم وقد استقصينا فيه الأخبار والقصص والحكايات والنقول من خلال جمهرة أعلام الأزهر الشريف، وغيرها من الكتب والموسوعات التى وقفنا عليها والتقطنا من جواهرها صفحاتٍ من جهود الأزهريين فى صناعة الحضارة وعمارة الأرض وبناء الإنسان والسير إلى الله تعالى.