احتفالا بـ30 يونيو.. «حماة الوطن» بأسوان يطلق مبادرة صحية ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - احتفلت أمانة حزب حماة الوطن بأسوان بذكرى 30 يونيو بناءعلى توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، والفريق أسامه الجندى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم للحزب.





وأطلقت الأمانة مبادرة صحية استهدفت علاج عدد كبير من غير القادرين تحت إشراف مباشر من رائد طب الأمراض الحرجة و"مُعرب" علوم الطب فى العالم الدكتور حسام موافى، كما تم عقد مؤتمر كبير حاضر فيه العالم الكبير لأول مرة على مستوى مصر حول أمراض الضغط والسكر والسمنة عند السيدات والرجال.



وتقدمت النائبة نيفين حمدى أمين عام حزب حماة الوطن بأسوان بآسمى آيات التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى حامل لواء ثورة 30 يونيو المجيدة التى ستظل تجسد تكاتف الشعب المصرى حول قواته المسلحة والشرطة من أجل تلبية نداء الوطن الذى استرد عزته وكرامته.

وأعربت النائبة أمين عام الحزب وأعضاء هيئة مكتب محافظة أسوان عن عظيم الشكر والتقدير لجهود الدولة الحالية التى تسعى إلى مزيد من التقدم والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسى، كما أعربت أمانة الحزب عن تهنئتها للشعب المصرى بالعيد الثامن للثورة

كما حرصت النائبة نيفين حمدى أمين عام الحزب بأسوان وأعضاء هيئة المكتب على تفعيل المساهمة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وذلك من خلال توزيع آلاف الكراتين على نحو 75% من القرى والنجوع وغير القادرين.

وأكدت أمين عام الحزب بأسوان إن الأمانة تحرص حرصا شديدا على المشاركة فى كل الاحتفالات الوطنية والدينية ومختلف الأعياد والمناسبات التى تسعد الشعب المصرى، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى تعد من أهم المبادرات التاريخية التى تم تفعيلها فى مصر.

كما أشادت النائبة نيفين بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر عامة وأسوان خاصة، ووجهت الشكر إلى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الذى يعمل ليل نهار من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التلاحم مع المواطنين وحل مشكلاتهم، بالإضافة إلى ما تشهده أسوان من أعمال تطوير وتجميل وإحلال للبنية التحتية وإقامة الكبارى والمحاور المختلفة.