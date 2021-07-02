صور.. برنامج مودة يجرى مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة

جدة - نرمين السيد - بدأ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، فى إجراء مقابلات شخصية لمجموعات من مكلفات الخدمة العامة بمختلف المحافظات، بهدف اختيار فريق من الكوادر التدريبية بكل محافظة، لتطبيق تدريب مودة بين زميلاتهن من المكلفات.





وأوضح بيان صحفى، أن المشروع نسق مع إدارة الخدمة العامة بالوزارة لاختيار مجموعة بكل محافظة وفقاً لمعايير محددة تتفق مع طبيعة المهام المطلوبة، كما تستند المقابلات على أسس علمية فى تقييم الكوادر المتقدمة من خلال استمارة تعمل على قياس 3 جوانب أساسية، جوانب معرفية، ومهارية، وسلوكية مرتبطة بعملية التدريب.

ومن المقرر تنظيم معسكر تدريبى لـ 120 مكلفة خدمة عامة ممن سيتم اختيارهن من واقع التقييم لإعدادهن وتدريبهن على مختلف محاور المحتوى العلمى التدريبى لمشروع مودة، بالإضافة إلى تدريبهن على مجموعة من المهارات الخاصة بالتدريب لضمان التنفيذ بجودة.

ومن المُخطط أن تقوم المكلفات بتدريب 100 ألف مكلفة على مستوى الجمهورية مع نهاية عام 2021.

ويسعى المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" إلى وحدة الأسرة المصرية، والحد من نسب الطلاق التى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.