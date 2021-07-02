5 يوليو.. إطلاق المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة فعاليات المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يوليو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية.





تنفذ فعاليات المشروع القومى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمبادرة الشبابية «شباب مصر 2030» والشراكة الأكاديمية «أكايمية ناصر العسكرية العليا، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، ذلك خلال الفترة من 5 لــ 8 يوليو بالمركز الأوليمبى بالمعادى.



وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، يستهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية بجميع المحافظات، فى ظل الدعم الرئيسى للقيادة السياسية والإهتمام الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم وتمكين الشباب المصرى فى مختلف المجالات، كذلك العمل على تأهيل الشباب للإنضمام للمجلس المحلى، ورفع الوعى الفكرى "الثقافى، السياسى" لديهم، وتأهيلهم لفهم الشارع المصرى والعمل على حل التحديات التى تواجه المواطن، ولقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة، ونظائرهم من شباب السياسيين، للتعلم واكتساب الخبرات من خلال الحوار البناء والمعايشة والمناقشات الثرية.



وأشار صبحى أن المشروع يناقش و يحمل محاور رئيسية بمشاركة خبراء متخصصين وأساتذة من الجامعات المصرية للتدريب على العديد من الموضوعات الهامة" المحليات وتاريخ الإدارة المحلية فى مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، مكافحة الفساد «النزاهة والشفافية»، اللامركزية والفصل بين السلطات، الحوكمة والتحول الرقمى، إدارة الحملات الإعلامية، مهارات الاتصال والتواصل، لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.

وجدير بالذكر يشارك ضمن فعاليات المرحلة الأولى للمشروع شباب محافظات القاهرة الكبرى هى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، بعد إجتيازهم لشروط الالتحاق بالمشروع عبر التسجيل الإلكترونى وابرزها "يشترط التفرغ طوال فترة التدريب، مصرى الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، المرحلة العمرية من 21 لــ 40 سنة، تأدية الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، حاصل على شهادة اتمام التعليم الأساسى على الأقل، مدرج ضمن قاعدة الناخبين فى الوحدة المحلية التابع لدائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.