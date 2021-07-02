- 1/3
- 2/3
- 3/3
وأكدت محافظة الجيزة بأن الأعمال بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط دون تعطيل حركه المرور.
وأشارت محافظة الجيزة بأن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر خلال تلك الفترة المشار إليها.
وكان أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها، مؤكدا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. بدء تحويلات خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بالجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.