صور.. بدء تحويلات خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الأنفاق بالجيزة

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة الجيزة فجر اليوم الجمعة أعمال تحويلات خطوط الغاز الطبيعى المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع وذلك بإجراء قطع عرضي بشارع الأهرام أمام شارع ناصر الثورة.





وأكدت محافظة الجيزة بأن الأعمال بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط دون تعطيل حركه المرور.



وأشارت محافظة الجيزة بأن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق جزئى بشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر خلال تلك الفترة المشار إليها.



وكان أحمد راشد محافظ الجيزة قد وجه رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها، مؤكدا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.