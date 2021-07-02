وفاة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق عن عمر 81 سنة

توفي منذ قليل مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق عن عمر 81 عاماً، حيث أعلن خبر الوفاة، الفنان سامح الصريطي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكتب:"فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائى .. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق وهذه آخر لقطة له مع اخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق"

سامح الصريطى يعلن خبر وفاة رمسيس مرزوق

رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983، وقد حصل على العديد من الجوائز، وكذلك اشترك بتصوير مجموعة افلام ايطالية ... وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.

ومن أبزر الأفلام التي عمل فيها رمسيس مرزوق "بمبة كشر" بطولة نادية الجندى وإخراج حسن الامام، "الأبرياء" بطولة نور الشريف وميرفت أمين وإخراج محمد راضى، "الجبان والحب" بطولة شمس البارودى وحسن يوسف وشويكار، "وسقطت في بحر العسل" بطولة محمود ياسين ونبيلة عبيد ونادية لطفى وتحية كاريوكا وإخراج صلاح أبو سيف.

رمسيس مرزوق مع يوسف شاهين

هذا بالإضافة إلى أفلام "أه يا ليل يا زمن" بطولة رشدى أباظة ووردة، "سمارة الأمير" بطولة نبيلة عبيد، و"اسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، "الصعود إلى الهاوية" بطولة محمود ياسين ومديحة كامل، "المهاجر" بطولة يسرا وإخراج يوسف شاهين، "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكى وإخراج شريف عرفة، وغيرها من الأفلام.