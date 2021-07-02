لطلاب الثانوية العامة.. كيف تمتحن المواد غير المضافة للمجموع غدا

تتيح غدا السبت 3 يوليو الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية، لتمكين الطلاب من امتحانها، ونقدم فى السطور التالية خطوات أداء الامتحان فى المواد غير المضافة. - تتيح الوزارة أسئلة المواد غير المضافة عبر موقعها الرسمى. - يقوم الطلاب بطباعة الأسئلة. - يتم الإجابة عنها فى المنزل. - تشمل مواد "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد ومادة الإحصاء وتراجمها". - يتاح لجميع طلاب الثانوية العامة فى المدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين المواد غير المضافة. - تتاح أسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. - يتم تسلم ورقة الأسئلة والإجابة الإجابة لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان. - تقوم لجان السير بتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة. - بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة. - بالنسبة للطلاب المكفوفين سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر). - تسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل). - بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها. - يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.

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