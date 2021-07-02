تفاصيل استعلام فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تفاصيل استعلام فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يونيو2021, حيث تدافعت عمليات البحث في الأيام الأخيرة على معرفة فاتورة التليفون الأرضي المصرية للاتصالات بالاسم، الأمر الذي يلوح بأهمية هذه الخدمة لدي عدد غفير من المواطنين، وذلك نظراً لاستخدام الغالبية العظمى رقم الهاتف الأرضي للاتصال بالإنترنت من خلال “Wi-fi. وعليه فنتناول بالشرح خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، وذلك عن شهر يونيو 2021,

خدمات المصرية للاتصالات الإليكترونية

تقدم الشركة المصرية للاتصالات عبر موقعها الالكتروني عبر الإنترنت، العديد من الخدمات المميزة والهامة لعملاءها في مصر، ونظراً لكونها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فدائماً ما تكون محل اهتمام لدي طائفة كبيرة من المواطنين، وعليه فأنها تقدم العديد من الخدمات التكنولوجية المتخصصة في مجال الاتصالات، والتي تتمثل فيما يلي:

– حجز رقم Indigo، والاستمتاع بإنترنت وبدقائق ورسائل غير محدودة، برقم خاص من اختيار العميل.

– خدمة تجديد الاشتراك وسداد الفاتورة.

– استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2021.

– دفع وشحن فاتورة الهاتف المحمول.

– خدمة “we pay”, المحفظة الإليكترونية، لاستلام وتحويل الأموال.

– خدمة عملاء مخصصة لضعاف السمع، حيث يتم التواصل من خلال تقنية “الفيديو”.

– دليل بكافة الفروع والسنترالات، في مختلف محافظات مصر.

– أرقام للدعم واستقبال الشكاوي؛ حيث يمكن الاتصال والتحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء من خلال، 111, أو الاتصال على؛ 01555000111.

خطوات ورابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي 2021

يمكنك أيضاً معرفة فواتير التليفون الأرضي بالاسم والرقم، ويتم ذلك من خلال تنفيذ عدة خطوات بسيطة، والتي تساعدك هذه الخطوات من معرفة فاتورة التليفون الأخيرة. فقط عليك توفير بيانات صاحب الخط الأرضي، والتأكد من صحتها، ثم التأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت، وتتمثل خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، في التالي:

أنظمة السداد الإليكتروني

تتوفر الآن العديد من الأنظمة والشركات التي تقدم خدمات الدفع الإليكتروني، وذلك لحاملي بطاقات الائتمان وبطاقات ميزة. وعليه فقد اتاحت الشركة المصرية للاتصالات خدمة الدفع من خلال موقعها، كما يوجد هناك العديد من الأنظمة الرقمية التي تمكنك من السداد، وذلك بعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي، والتي تتمثل في:

– الدفع بإستخدام مكينة الصراف الآلي.

– أو من خلال خدمة الدفع الالكتروني الأشهر “فوري”.

– من خلال نظام الدفع مصاري.

– خدمة Be.

– وكذلك بإستخدام خدمة أمان، أو البريد المصري.