مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا

نجح تشيلسي الإنجليزي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي بهدف نظيف.

وبدأت بالفعل مرحلة التصفيات إلى دور المجموعات، حيث انطلقت في منتصف يونيو الماضي، وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم.

يويفا عبر موقعه الرسمي، كشف عن مواعيد الموسم بأكمله بدايةٍ من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، والتي سُتقام في روسيا، بملعب "كريستوفسكي"، بمدينة "سانت بطرسبرج" الروسية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 / 2022.

دور المجموعات

14/15 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

28/29 سبتمبر 2021، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

19/20 أكتوبر 2021، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

2/3 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

23/24 نوفمبر 2021، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

7/8 ديسمبر 2021، مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات.

دور الـ 16

15/16 - 22/23 فبراير 2022، مباريات ذهاب دور الـ16.

8/9 - 15/16 فبراير 2022، مباريات إياب دور الـ 16.

دور ربع النهائي

5/6 أبريل 2022، مباريات ذهاب دور ربع النهائي.

12/13 أبريل 2022، مباريات إياب دور ربع النهائي.

دور نصف النهائي26/27 أبريل 2022، مباراتي ذهاب نصف النهائي.

3/4 مايو 2022، مباراتي إياب نصف النهائي.

مباراة النهائي

نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/202228 مايو على ملعب "كريستوفسكي" في سانت بطرسبرج.