/638519/رسالة-دعم-من-إكرامي-للشناوي-بعد-خطأ-الأمس-أمام-بيراميدز-بالدوري

حرص شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز، على مساندة زميله السابق محمد الشناوي حارس عرين الأهلي، بعد خطئه في مباراة أمس التي جمعت بين الفريقين.

تسبب محمد الشناوي حارس عرين النادي الأهلي والحارس الأول للمنتخب الوطني، في تعديل نتيجة فريق أمس أمام بيراميدز من فوز فريقة، إلي التعادل الإيجابي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة، بمرور تمريرة سهلة من مدافع الشياطين الحمر، وتمر من تحت قدمة لتصل لتراوري ويسجل هدف التعادل في أخر أنفاس المباراة.

ويستعرض دوت الخليج رسالة شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز والأهلي السابق، لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني.

وكتب شريف إكرامي رسالة دعم لزميله السابق محمد الشناوي، عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "ابق قويا يا أخي.. كل التوفيق في النهائي والأولمبياد يا بطل".

موقف الفريقين في الدوري

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة، من أصل 20 مباراة، حقق من خلالها 12 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 35 نقطة من أصل23 مباراة خاضها الفريق السماوي، والتي استطاع فيها أن يحقق الفوز في 8 مبارسات، ووقع في فخ التعادل في 11 مباراة، وفشل في تحقيق الفوز في 4 مباريات.