/638523/النائب-طارق-سيد-يطالب وزارة-المالية-بالغاء-تطبيق-ضريبة-القيمة-المضافة-علي-الأندية-الرياضية

طالب النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وزارة المالية بالغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علي الأندية الرياضية، حتي لا يتحملها الأعضاء خاصة أن معظمهم من موظفي الحكومة وقطاع الاعمال، مما يشكل عبء كبير وارهاق علي الأسر المصرية.

النائب طارق سيد يطالب وزارة المالية بالغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي الأندية الرياضية

وأكد عضو لجنة الشباب، ورئيس نادي الاولمبي، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في اجتماعها الأخير بالإجماع تطبيق الضريبة علي الأندية وطالبت بحضور وزير المالية لاخطاره بقرارها، لافتًا الي أن لجنة الخطة أكدت صحة طلبات النواب، حيث ان اشتراكات الاندية بجميع انواعها معفاة طبقا للفقرة ٥٠ من قائمة السلع والخدمات المعفاة، من قانون القيمة المضافة.

طارق سيد: الأندية الشعبية عددها كبير جدًا

وأكد النائب طارق سيد، عضو مجلس النواب، أن الاندية الشعبية عددها كبير جدا والاعضاء يستقطعون من مواردهم لسداد اشتراك النادي لكي يتمكنوا من ممارسة ابناءهم للرياضة ، مشيرا إلي أن اشتراكات الأندية البالغ عددها 1200 نادي علي مستوي الجمهورية لا تقارن بالثلاثين نادي ذوي الاشتراكات المرتفعة ، القادرة علي سداد القيمة المضافة .

وشدد علي أنه لايمكن وضع أعباء باثر رجعي بعد ان اعفي قطاع البحوث الضريبية الاشتراكات وليس من المنطقي أن يعود بعد ٥ سنوات ليطلب تحصيل الضريبة من ٢٠١٦ الي ٢٠١٨ مع بداية تسجيل الأندية ويصنف الاشتراكات لقسمين اشتراك تجديد سنوي واشتراك العضوية الجديدة ويعفي القيمة السنوية الصغيرة ويطلب التحصيل بأثر رجعي للاشتراك الجديد .

وأكد أن مطالبات الأندية بدفع فروق الضرائب باثر رجعي ، يحمل الأندية تكلفة باهظة ، حيث بلغت كمثال علي الأندية الشعبية ٥ مليون جنيه علي النادي الاوليمبي والاتحاد ٢٥ مليون جنيه.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري طايل ، ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق السيد رئيس النادي الاوليمبي والنادي حسام المندوه عضو اللجنة الموقتة لنادي الزمالك بحضور النائب طارق حسنين رئيس نادي الترسانة بخصوص عدم قانونية تحصيل فروق ضريبة القيمة المضافة باثر رجعي علي اشتراكات الأندية.