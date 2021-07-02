«فايزة وسلطان» كتاب لحمدين حجاج يرصد رحلة عملاقي الطرب فايزة أحمد ومحمد سلطان

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يشارك فى معرض الكتاب بـ "فايزة وسلطان... عشنا عمرنا أحباب"

"فايزة وسلطان... عشنا عمرنا أحباب"، هو العمل الأول للكاتب الصحفي حمدين حجاج، ويتناول رحلة عملاقي الطرب والتلحين، فايزة أحمد ومحمد سلطان، حيث يرصد رحلة الفنانة الراحلة من الميلاد حتى الرحيل " 1930- 1983"، كما يتتبع سيرة الموسيقار من الميلاد حتى الآن.

الكاتب الصحفى الموهوب حمدين حجاج استند فى مؤلفة الجديد، على عدد من المصادر لتحرير فصول الكتاب، أهمها مجموعة من اللقاءات الحية مع الموسيقار "سلطان"؛ بجانب الاطلاع والاستماع إلى العديد من اللقاءات الصحفية والإذاعية والتليفزيونية التي أجراها الثنائي خلال مراحل حياتهما المختلفة.

كما أن الكتاب يضم أيضًا العديد من الصور النادرة لـ فايزة وسلطان، وبعض الخطابات والإهداءات التي كتبها سلطان التلحين لكروان الشرق.

فايزة وسلطان... عشنا عمرنا أحباب

ويقول الكاتب:” بشكل شخصي كنت مُعجبا وبشدة بحكاية فايزة وسلطان؛ فالمطربة الراحلة رغم قصر عُمرها النسبي حيث ماتت وهي في أوائل الخمسينات، لكن حياتها كانت مليئة بالدراما والإثارة والهبوط والصعود، بينما الموسيقار على امتداد عمره الذي تجاوز الثمانين، تبقي حياته مُشبعة بالنجاح والإحباط والحب والوفاء.

ولأن الحب هو أصل كل فضيلة إنسانية جميلة مثل الوفاء، التضحية، الإخلاص، العطاء، كانت سعادتي لا تُوصف وأنا أدُون بقلمي واحدة من أجمل حكايات الحب، ومن أحلي قصص الوفاء، خاصة وأننا أصبحنا نحيا في زمن ندرت فيه تلك المعاني الأصيلة!.

الآن تحول الحلم الذي طالما تمنيته إلي واقع وحقيقة، فكثيرا ما حلمت بتسجيل وتخليد سير المخُلصين والمحُبين والأوفياء، لثقتي أولا أنهم يستحقوا التكريم نظير ما صنعوا وقدموا؛ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؛ وثانيا لإيماني بأن قلمي سيجد راحته الكاملة وهو يكتب عن أمثالهم".

حمدين حجاج صحفي شاب، يعمل بجريدة "الدستور"، منذ تخرجه من كلية العلوم عام 2013، وسبق له الفوز بجائزة الصحافة المصرية 2019 المقدمة من نقابة الصحفيين فرع الحوار عن ملف بعنوان "أعيان مصر".