/638526/في-ذكري-30-يونيو-منال-هلال-تحية-للرئيس-السيسي-قائد-مسيرة-النجاحات-والتحديات-والذي-انحاز-لإرادة-الشعب-المصري

قالت منال هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمر ذكرى الثلاثين من يونيو لتذكرنا بلحظات يقف أمامها التاريخ منبهراً بما قد تصنعه الشعوب العظيمة من انجازات تستعيد بها هويتها الحقيقية.

دوت الخليج

وأضافت منال في تصريح خاص ل "دوت الخليج " تضيف لأمجادها صرحاً جديدًا في قائمة طويلة من النجاحات والقدرة على مواجهة التحديات ، وفي الثلاثين من يونيو نتذكر خروج الشعب المصري بكافة طوائفه ليعلن رفضه لمن اراد أن يمحي هويته ويجعله تابعاً، وهو الشعب الذي كان وسيظل حراً وقائدً لمسيرته وصانعاً لمصيره.

منال هلال: أتقدم بخالص التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة النجاحات

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، قائلة: في ذكرى الثلاثين من يونيو أتقدم بخالص التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة النجاحات والتحديات والذي انحاز لإرادة الشعب المصري العظيم وأعلنها صراحة أنه سيقف بكل حزم لكل المحاولات التي تهدف للمساس بوحدة الوطن والشعب وحافظ على القوات المسلحة درعاً يحمي الوطن ويرعى مصالح أبناءه.

هذا وتحل علينا ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التى قدم فيها المصريين أكبر التضحية، حيث ثاروا على الجماعات الإرهابية الذين أرادوا أخونة الدولة المصرية.