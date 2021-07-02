20 يوليو.. الأراضي الفلسطينية تحتضن كلاسيكو الأرض بلغة أساطيرة

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أعلن ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان عن إقامة مباراة ودية تجمع أساطير الناديين، في 20 يوليو الجاري، وتُقام في تل أبيب عاصمة فلسطين المُحتلة، ويشهد على اللقاء ملعب “بلوم فيلد” في مدينة يافا بالكيان الصهيوني.

ويرصد دوت الخليج أبرز اللاعبين المشاركين في المباراة وملعب اللقاء.

وسيتواجد في هذه اللقاء، بحسب بيان الفريق الكتلوني، أكثر من لاعب من نجومه السابقين، وهم: رونالدينيو، ريفالدو، ديكو، جون أندون، جويكوتكسي، ميكيل سولير، جويليرمو أمور، جيزكا مينديتا، إلى جانب خافيير سافيولا.

ملعب المباراة

وقال نادي برشلونة في بيانه أن سبب إقامة المباراة في الكيان الصهيوني، يأتي بالتزامن مع إطلاق معرض “برشلونة” في تل أبيب، والذي سيُفتتح في يوليو وحتى أغسطس، والذي يوفر تجارب تفاعلية مثل فرصة خوض تجربة مباراة في كامب نو، بتقنيات حديثة.

ينطلق الموسم القادم في بطولة الدوري االإسباني الممتاز في أيام 13 و14 و15 أغسطس المقبل، حيث ستقام الجولة الأولى، وسيواجه فيها ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس خارج أرضه، وسيستضيف برشلونة ريال سوسييداد، بينما حامل اللقب أتلتيكو مدريد سيزور سيلتا فيجو.

موعد مباراة كلاسيكو الأرض

وتنطلق صافرة بداية مباراة ذهاب كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، في معقل البلوجرانا "كامب نو" يوم 24 أكتوبر أول المقبل بالجولة العاشرة.

لقاء الإياب

في المقابل، يقام كلاسيكو الإياب يوم 20 مارس 2022 في الجولة 29، في "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي. ومن المُقرر، أن تشهد المباريات حضور الجماهير بشكل تدريجي خلال الموسم، بعدما وافقت وزارة الصحة الإسبانية على إلغاء قرار حظر حضور الجماهير.

نتيجة آخر كلاسيكو

حسم الفريق الملكي نتيجة مبارة القمة الإسبانية وقمة الأرض في كرة القدم، بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو، معقل فريق ريال مدريد.