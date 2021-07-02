الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 40

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا السبت، شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وذكر الخبراء، أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2 : 4) درجات، وأشاروا إلى وجود شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 40 26

الإسكندرية 31 24

وادى النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 25

دمنهور 37 25

بلطيم 33 25

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 40 22

بورسعيد 33 25

دمياط 34 25

الزقازيق 40 25

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 40 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 39 19

نويبع 41 28

طابا 39 22

كاترين 35 17

الطور 38 25

شرم الشيخ 43 31

الغردقة 44 31

مرسى علم 42 28

الفيوم 41 25

بنى سويف 41 25

المنيا 42 25

أسيوط 44 25

سوهاج 45 26

قنا 45 26

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

ادفو 45 30

أبوسمبل 44 31

الوادى الجديد 44 26

الشلاتين 39 32

أبو رماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28

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