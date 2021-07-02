/638529/الأولمبية-انضمام-لاعبي-الأهلي-للمنتخب-الأولمبي-وإجراءات-خاصة-لهم

أكد المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت طلب اتحاد الكرة بتأجيل سفر بعثة المنتخب الأولمبي لمدة 24 ساعة بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ويرصد دوت الخليج مواعيد وصول لاعبي الأهلي.

ومن المقرر أن تبدأ منتخبات كرة القدم دخول المعسكرات في طوكيو يوم 17 يوليو، استعدادًا للمنافسات التي تنطلق يوم 23 من الشهر ذاته.

وكان مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، يحاولون إيجاد حل مع اللجنة الأولمبية الدولية، من أجل انضمام لاعبي الأهلي إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي، عقب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

ويواجه الأهلي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 17 يوليو الجاري.

انضمام رباعي الأهلي في الأولمبياد

وأكد العريان أن اللجنة الأولمبية الدولية وافقت على استثناء 4 لاعبين للوصول إلى طوكيو يوم 18 يوليو.

وأضاف: "اللجنة تحاول مد السفر يوم آخر خلال الفترة الحالية ليصبح يوم 19 بدلا من 18 حتى يتمكن لاعبو النادي الاهلي من الانضمام".

واختتم: "اليوم سيتم إرسال قائمة منتخب مصر لكرة القدم التي ستضم 18 لاعبًا بالإضافة إلي أربعة لاعبين إضافيين".

لاعبو الأهلي في صفوف المنتخب الأولمبي

يذكر أن المنتخب الأولمبي يضم من صفوف الأهلي كل من أكرم توفيق وصلاح محسن وأحمد رمضان "بيكهام" وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر.