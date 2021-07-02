/638533/النائبة-ولاء-التمامى-الجمهورية-الجديدة-تهتم-ببناء-الوطن-والمواطن

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة انطلقت بسواعد شباب مصر وقوة جيشها وولاء الشرطة المصرية للوطن، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته، على رفعه اسم مصر عاليا .

حياة كريمة للمصريين

وأكدت اابرلمانية فى تصريح لـ "دوت الخليج"، أن أبرز ما يميز الجمهورية الجديدة هو وجود رؤية للتنمية وإصرار على النجاح ، جاء من خلال إخلاص القيادة السياسية متمثلة فى شخص الرئيس ، وقناعة من كافة المؤسسات والهيئات، آن الوقت الحالى هو وقت العمل ، وأن قطار التنمية قد انطلق ولن يتوقف حتى يحقق التنمية الشاملة .

واشارات البرلمانية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع أسس للجمهورية الجديدة قائمة على بناء الوطن والمواطن، فالرئيس اهتم بكل مناحي الحياة لخلق حياة كريمة للمصريين ، مع تنمية شاملة لكل القطاعات ، وساهم فى هذا أيضا مجلس النواب الذى أطلق ثورة تشريعية كبيرة ساهمت فى دعم توجه الدولة الساعى لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى .