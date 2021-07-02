جدة - نرمين السيد - قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، إنه تم تسليم 12 ألفا و766 بطاقة ميزة مميكنة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى على مستوى مراكز ومدن محافظة شمال سيناء.





وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم الجمعة، أن هناك نحو ألف بطاقة أخرى للمستفيدين فى انتظار أصحابها لتسلمها لهم، مؤكدًا قيام لجان من إدارات التضامن الاجتماعى بتسليم البطاقات والأرقام السرية لكبار السن فى أماكن إقاماتهم بالقرى والتجمعات على مستوى المحافظة. وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن إصدار البطاقات المميكنة يأتى تمشيًا مع منظومة الدولة الخاصة "المميكنة والرقمية" لتشمل المستحقين من جميع مراكز ومدن المحافظة فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ شمال سيناء: تسليم 12 ألفا و766 بطاقة للمستفيدين من تكافل وكرامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.