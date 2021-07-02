المصريين الأحرار بسفاجا يشارك شباب البرنامج الرئاسى زيارة مشروع حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - شاركت أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار بسفاجا، إلهام إبراهيم الدسوقى، فى زيارة شباب البرنامج الرئاسى إلى مشروع وتطوير قرية النصر بالكيلو 85 سفاجا، ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.





يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب، بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف علاء بديوى أمين المحافظة، ومتابعة أبو الحسن الجالس أمين مدينة سفاجا.

كما تبذل المحافظة بقيادة عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هدى المغربى رئيس مدينة سفاجا، والمسؤولين جهود ضخمة فى تطوير قرية النصر 85.

وتفقد وفد الزيارة مشروعات حياة كريمة بقرية النصر بالكيلو 85، ورؤية مراحل تنفيذ عملية إحلال وتجديد الوحدة القروية للقرية المقامة على مساحة 300، متضمنة قاعة متضمنة قاعة اجتماعات ومكاتب إدارية ومخازن وغيرها، ومحطة رفع مياه وخزان التكديس بسعة 500 طن على مساحة 1400 متر، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه، والإنارة بالقرية وأقيم حوار مجتمعى بين أهالى قرية النصر وشباب البرنامج الرئاسى.

وأعربت أمينة المرأة لحزب المصريين الأحرار بسفاجا، عن امتنانها للجهود الرئاسية لخدمة أهالى قرية النصر، وإدراج القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى سوف تحدث طفرة تنموية شاملة.