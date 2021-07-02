انتشال جثتين من أسفل أنقاض عقار الإسكندرية.. والعدد يرتفع لـ 5 ضحايا

جدة - نرمين السيد - تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، من انتشال جثتي سيدتين هما "نورا صابر" 67 عاما، وجثة "عبير" 37 عاما، من أسفل أنقاض عقار الدخيلة الجبل المنهار بحى العجمى.





وارتفع إجمالى عدد ضحايا العقار المنكوب إلى 5 قتلى "رجلين و3 سيدات" وإصابة 5 آخرين، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها بحثا عن جثة أخرى تحت الأنقاض، وذلك لليوم الثالث على التوالي. كان بلاغ ورد لغرفة عمليات حى العجمي، ظهر الأربعاء الماضي، يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة أن العقار المنهار مساحته حوالى 100 متر مربع تقريبا، مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بكل طابق شقتين، مأهول بالسكان، تقطنه 7 أسر. تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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