/638541/حصاد-القسم-الثاني-صعود-كوكاكولا-وهبوط-طنطا-والنجوم-وحارس-بقميصين-مختلفين-في-المباراة-و-مواجهة-تشهد-لوحة-بسلك-كهربا-وتواجد-حالة-إغماء-على-طريقة-إيريكسن

شهدت الجولة الأخيرة في مجموعة القاهرة والقناة لدوري القسم الثاني العديد من اللقطات والأخبار، ويرصد دوت الخليج أبرز اللقطات.

وكشفت الجولة الأخيرة عن صعود كوكاكولا وهبوط سرس الليان وطنطا ونادي النجوم في اخر اللحظات من أحداث الجولة.

سقوط لاعب وسلك بالكهربا في دوري القسم الثاني

وشهدت مباراة كوكاكولا والترسانة لقطة غريبة بتواجد لوحة التغييرات مع بطارية محمولة يتم توصليها بأسلاك كهربائية في لقطة غريبة.

وحدث شئ غير معتاد حيث ظهر حارس كوكاكولا برقم 23 خلال أحداث الشوط الأول ثم ظهر في الشوط الثاني برصيد 26 في إطار منافسات الجولة الأخيرة.

وعلى طريقة إيريكسن في اليورو، خطف لاعب كوكاكولا الأنظار بعد السقوط علي الأرض متأثرا بحالة إغماء قبل أن ينجح الجهاز الطبي في استعادة وعي اللاعب.

لقطات مثيرة في دوري القسم الثاني

وحقق فريق كوكاكولا الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخة بعد الفوز علي الترسانة بهدف نظيف في إطار الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني متفوقا علي نادي الدخلية صاحب المركز الثاني.

صعود كوكاكولا وهبوط طنطا والنجوم

ورفع كوكاكولا رصيده للنقطة 52 بعد الفوز علي الترسانة متفوقا علي الداخلية التي فاز علي سرس الليان بهدف لكل فريق ليرفع الفريق رصيده للنقطة 50.

وبصعود كوكاكولا أصبح الفريق ثاني الصاعدين للدوري الممتاز بعد فاركو الذي حسم صعوده للممتاز أمس بعد الفوز علي بني عبيد بهدفين لهدف.

تشكيل كوكاكولا أمام الترسانة

ويضم التشكيل كلا من: أحمد عيد، أحمد عبدالمنعم، أحمد أبو الخير، رضا الويشي، باسم عبدالعزيز، حسام زين، حسام عبدالواحد، محمد أحمد عبدالعزيز، محمد يسري، جون افييري، إريك.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، كريم عرفات، أحمد بندق، كريم حلاوة، أحمد فوزى، جابر سالم، محمد لالا، محمود صبري.

تشكيل الترسانة لمواجهة كوكاكولا

أحمد سعيد ذكي، احمد عماد السيد، محمد جمعة، أحمد محمد أحمد، أحمد السيد، محمد عبدالله، رضا سيد، وليد فوزي، كريم عادل، محمود محمد، أحمد محمود.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: سامح علي، محمد حسين، محمد محمود، إيهاب فؤاد، مروان عاطف، كريم زين علاء الدين عامر، محمود خالد، احمد حسن.