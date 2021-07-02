نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة غداً السبت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفاع درجات الحرارة في مصر بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن سبب هذا الارتفاع الكبير في درجة الحرارة يعود بصورة أساسية إلى تعرض البلاد لمنخفض الهند الموسمي، والذي تتعرض له مصر خلال نفس الفترة من كل عام، لكن يختلف مدى شعور المواطن بارتفاع الحرارة بعامل آخر هو درجة الرطوبة المشبع بها الهواء في الجو.

ارتفاع كبير في درجة الرطوبة في مصر

أشارت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تأثير الرطوبة في الهواء يظهر بصورة واضحة في ارتفاع درجات الحرارة بنسب تزيد عن 4 درجات كاملة عن درجات الحرارة المعلنة، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يعتبر أحد السمات الأساسية لفصل الصيف في مصر، والذي بدأ منذ تاريخ 21 يونيو الماضي ويستمر لمدة ثلاثة شهور كاملة حتى شهر سبتمبر المقبل.

عرفت هيئة الأرصاد رطوبة الهواء على أنها كمية بخار الماء المشبع بها الهواء، خاصة الهواء القريب من سطح الكرة الأرضية، ويؤثر على الرطوبة عاملين هما درجة الحرارة وضغط الهواء، فمع زيادة درجات الحرارة يسخن الهواء ويتشبع بكمية زائدة من بخار الماء.

منخفض الهند الموسمي

بداية تكوين هذا المنخفض تكون خلال شهر أبريل من كل عام فوق شبه القارة الهندية، وأثناء رحلته من الهند إلى مصر يمر المنخفض فوق البحر الأبيض المتوسط، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض في درجة الحرارة بهواء المنخفض، لكن يقابل هذا الأمر تحميل كميات كبيرة من بخار الماء تزيد من نسبة الرطوبة في الهواء، حيث تتجاوز تلك النسبة 90% رطوبة.

درجات الحرارة في مصر غداً السبت

وفق بيان هيئة الأرصاد تتعرض البلاد لطقس شديد الحرارة غداً السبت، حيث تتعرض العاصمة القاهرة الكبرى والوجه البحري لطقس شديد الحرارة رطب، وتكون في القاهرة 40 درجة نهاراً تنخفض إلى 26 درجة ليلاً، كذلك الحال في السواحل الشمالية وسيناء طقس شديد الحرارة رطب وتكون درجة الحرارة في الإسكندرية 31 نهاراً تنخفض إلى 26 ليلاً، أما جنوب البلاد فالطقس هو الأشد حرارة في البلاد حيث تكون درجة الحرارة في أسوان 45 نهاراً تنخفض إلى 29 ليلاً.