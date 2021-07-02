انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم 1,2,3 للاجهزة الكهربائية يوليو صيف 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تتضمن عروض رنين للمفروشات وللاجهزة الكهربائية اليوم الخميس وإلي 3 يوليو الجاري 2021, اهم مستلزمات البيت وتجهيزات العروس، والتي هي من أكثر السلع الرئيسية طلباً لجميع المواطنين في مصر. وعليه فيعرض “مصر فايف” مجلة عروض رنين 2021 المقدمة على الأجهزة المنزلية والمفروشات والادوات والمختلفة، كما ويوجد سحب كوبونات وهدايا مميزة لكافة العملاء، في بعض فروع رنين في مصر، والتي يتطرق إليها هذا التقرير.

عروض رنين مصر 2021

تحتوي عروض Raneen الترويجية على مختلف المنتجات والسلع الأساسية الهامة، حيث تحتوي على تخفيضات مميزة وتنافسية قد تصل إلى 50%، والتي تتمثل في:

– طقم 10 قطع حلل ستانليس، 799جنيه، بديلاً عن 1109.

– شاشة 50 بوصة بها ريسيفر داخلي، بسعر 7699جنيه، بيدلاً عن 8415، + (هدية ) ماكينة للقهوة.

– طقم 4 قطع كڤر للأنتريهات، بسعر 249 جنيه، بديلاً عن 415.

– هاتف سامسونج جالاكسي A02, بسعر 1699, بديلاً عن 1949.

– طقم زجاج مدهب تركي 30 قطعة، 299جنيه، بديلاً عن 495.

وغيرها من العروض المقدمة من رنين للاجهزة الكهربائية المتميزة، والتي بإمكانك معرفة باقي العروض التي تتضمنها مجلة العروض والخصومات، فقط يجب متابعة هذا التقرير:

تابع نظام تقسيط Raneen

تطرح شركة رنين نظام مميز للتقسيط لحاملي بطاقات الائتمان، حيث يقدم بدون آي فائدة اضافية على جميع المنتجات محل العروض، وعليه فيكون التقسيط على 12 شهراً من خلال البنك التجاري cib.

– وللاستفسار ومعرفة كافة التفاصيل، يمكن الاتصال والتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء، على الرقم- 16113.

– ويمكن الدخول على الرابط الرسمي لموقع Raneen، ومعرفة تفاصيل العروض، وأنظمة الدفع والتقسيط المتاحة، وكذلك عناوين الأفرع.



الهدايا والكوبونات لصيف 2021

فرصة قوية لجميع عملاء الشركة، حيث وقد أعلنت عن طرح هدايا وكوبونات فورية، وسحب على للاجهزة الكهربائية، كما ويمكن الاستفادة منها من خلال بعض الأفرع التابعة لـ Raneen, والتي تتمثل في:

– دولفين مول فرع 6 اكتوبر، جهاز مدينة 6 اكتوبر، يبدأ الخميس في تمام الثالثة عصراً.

– أسيوط، برج مارينا مركز الفتح بجوار صنية الواسطة>> في الساعة السادسة مساء.

– الإسكندرية الكرمه، كمبوند الكرمه، شارع مصطفي كامل، في السابعة مساء. وجدير بالذكر أنه تسري عروض رنين اليوم للاجهزة الكهربائية 1 يوليو، وحتي 3 يوليو 2021, في مختلف افرع الشركة، والآن نعرض مجلة سحب هدايا رنين، والمتمثلة في: