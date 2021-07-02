/638544/شوقي-غريب-يعلن-قائمة-المنتخب-الأوليمبي-للمشاركة-في-أولمبياد-طوكيو

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو .

وجاءت القائمة كالتالي لحراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

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