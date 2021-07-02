/638545/النائبة-ضحى-عاصى-الجمهورية-الجديدة-أعطت-شبابنا-رؤية-وأمل-فى-المستقبل

عبرت النائبة ضحى عاصى عضو مجلس النواب، عن رؤيتها لما يجب عليه أن تكون الجمهورية الجديدة، مؤكدة أننا كمصريين لدينا احلام بحجم مصر، التى كانت ومازالت منبع للعلم والثقافة والريادة والحضارة.

الجمهورية الجديدة وأضافت النائبة ضحى عاصي في تصريح لـ " دوت الخليج" ، أننا الآن كمصريين لدينا الجمهورية الجديدة التى انطلقت بسواعد المصريين ، لتحقق احلامنا لدينا احلامنا فى العدالة والمساواة والرخاء. ولفتت البرلمانية الى أن الإنسان المحبط لا ينتج، وأن الشباب المصرى الآن اختلف عما سبق، فقبل ثورة ٣٠ يونيو، كان الشباب محبطا ويرغب فى الهجرة خارج الوطن، والان أصبح لديه قناعة أن الجمهورية الجديدة التى تنطلق لتضع مصر فى مكانتها الريادية ، سوف تعطيه ما كان يبحث عنه من كرامة ومستقبل مشرق وأمل فى غد أفضل.

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