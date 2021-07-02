فيديو.. اللواء محمد الأمير لـ أيمن عدلى: نقص المعلومات أهم أسباب نكسة 67

جدة - نرمين السيد - حل اللواء محمد الأمير، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ضيفا على برنامج "كنوز الوطن"، والذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى على التليفزيون المصرى، للحديث عن نشأته وذكرياته ومسيرته.





وتحدث اللواء الأمير عن نشأته قائلا: "نشأت فى قرية الديمقراط ويمكن من اسمها فعلا كانت تتميز بالديمقراطية وكان التعليم فيها نسبته عالية بخلاف باقى قرى الأقصر، وعائلتى كانت خريجة أزهر سواء والدى أو أعمال وكانوا يعملون فى التدريس، واتعلمت منهم حاجات كتير سواء دينية أو اجتماعية".

وعن التحاقه بالكلية الحربية، أوضح: "وإحنا فى الثانوية العامة فى ذات الوقت كان يوزع علينا رغبات، فأنا اخترت الكلية الحربية، وكان مجموعى يدخلنى كلية الهندسية، وبعدما ما دخلت الهندسة ظهرت نتيجة الكلية الحربية بقبولى بها، فسحبت أوراقى وذهبت للكلية الحربية سنة 1963".

كما تحدث اللواء محمد الأمير، عن أبرز ما استفاده فى الكلية الحربية، مبينا: "أهم حاجة فى الكلية الحربية إنها تخلق الانضباط بصورة عالية جدا، غير أى مكان آخر، كما إنها تعلمك حب البلد، والغيرة عليها، فهى مدرسة شاملة".

وواصل حديثه: "أنا اتخرجت من الكلية الحربية سنة 1965، ثم ذهبت للتدريب فى مشروع عامر لمدة عام ونصف، ثم التحقت بإحدى كتائب الصواريخ"، مشيرا إلى أن أهم العوامل التى تسببت فى نكسة 67 هى نقص المعلومات عن العدو الإسرائيلى.

وتحدث اللواء الأمير خلال حواره مع أيمن عدلى، عن زكرياته مع الفترة التى عاصرها خلال نكسة 67، وما بعدها حتى نصر أكتوبر 1973.

وشرح بطل حرب أكتوبر، بطولاته مع زملائه وقادته فى كتائب الصواريخ، والتى ساهمت فى إسقاط العديد من المقاتلات والطائرات الإسرائيلية، حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدا: "أسقطنا 13 طائرة فى حرب أكتوبر 1973".