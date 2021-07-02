أحمد الطاهرى: قرار 3 يوليو غيّر مصير المنطقة وتوازنات السياسة الدولية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى، أحمد الطاهرى، إن القرار الصادر فى 3 يوليو 2013، لم يغير مصر فقط وينقلها لمكان آخر، لكنه غيّر منطقة بأكملها، وساهم فى تغيير توازنات السياسة الدولية.





وأوضح الطاهرى، خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "مش هبالغ لو قلت إن القرار المصرى فى 3 يوليو غير توازنات السياسة الدولية". وعرض الطاهرى، خلال الحلقة مقتطفات من أحاديث سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسى، عن التحديات التى واجهت مصر فى 30 يونيو 2013، وكيف ساهمت الدولة الجديدة فى حل المشكلات التى كانت تواجه مصر، وفى مقدمته الإرهاب والطاقة. كما يستضيف الطاهرى خلال الحلقة، السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق.

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