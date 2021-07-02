بالخطوات طريقة إضافة المواليد في بطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر

خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين 2021 تعتبر واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي تهم العديد من المواطنين في جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية وذلك لأن يحصلون علي الطريقة الصحيحة التي تستخدم في عملية تسجيل الأبناء في منظومة التموين وذلك من بعد ما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بفتح باب التسجيل مرة أخري.

إضافة المواليد في بطاقة التموين 2021

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن فتح باب تسجيل الأبناء في عمر أكبر من 7 سنوات في بطاقات التموين وذلك لأن يحصلون علي الدعم المقدم من الوزارة إلي المواطنين في مصر، وقد أوضحت الوزارة بإن التسجيل سيكون إلكترونياً من خلال موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر الرقمية.

تسجيل المواليد في التموين من منصة الرقمية

يمكن إن تقوم بإضافة الأبناء في البطاقة التموينية إلكترونياً من خلال منصة مصر الرقمية حيث يكون ذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات وهي تكون وفقاً للنحو التالي:

الذهاب إلي موقع بوابة مصر الرقمية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

اختيار من قائمة الخدمات الجانبية خدمات التموين.

اختيار من الصفحة التي تعرض لك إضافة أسرتي.

بعد ذلك ضم أفراد الأسرة.

تكتب رقم البطاقة التموينية في المكان المخصص له.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

إدخال الرقم القومي للفرد الذي ترغب في إضافتة.

الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.

الضغط علي زر التسجيل.

خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين 2021

يجب عليك القيام ببعض الخطوات البسيطة حتي تقوم بتسجيل الأبناء في البطاقة وهذه الخطوات هي: