برلمانيون يتحدثون لـ” دوت الخليج” عن انطلاق الجمهورية الجديدة بعد 30 يونيو.. سولاف درويش: الثورة مهدت الطريق للمستقبل.. والتمامى: وفرت حياة كريمة لكل المصريين.. وعاصى: أعطت الأمل للشباب

/638546/برلمانيون-يتحدثون-لـ-تحيا-مصر-عن-انطلاق-الجمهورية-الجديدة-بعد-30-يونيو-سولاف-درويش-الثورة مهدت-الطريق-للمستقبل-والتمامى-وفرت-حياة-كريمة-لكل-المصريين-وعاصى-أعطت-الأمل-للشباب

يتزامن مرور ٨ سنوات على ثورة ٣٠ يونيو ، مع انطلاق الجمهورية الجديدة، بعد الإنجازات العظيمة التى حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وجاءت ذكرى الثورة أيضا، مع ذكرى رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي السابعة للبلاد، والتى شهدت فيها مصر تنمية واسعة على كافة المجالات والأصعدة .

ومع انطلاق الدولة المصرية والجمهورية الجديدة يحمل الكثير من المصريين أحلاما وطموحات كبيرة لبلدنا العزيز، فى ظل تحديات كبيرة وازمات إقليمية متعددة.

وفى هذا الصدد، قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة انطلقت بسواعد شباب مصر وقوة جيشها وولاء الشرطة المصرية للوطن، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته، على رفعه اسم مصر عاليا .

دوت الخليج

حياة كريمة للمصريين

وأكدت التمامي فى تصريح لـ "دوت الخليج"، أن أبرز ما يميز الجمهورية الجديدة هو وجود رؤية للتنمية وإصرار على النجاح ، جاء من خلال إخلاص القيادة السياسية متمثلة فى شخص الرئيس ، وقناعة من كافة المؤسسات والهيئات، آن الوقت الحالى هو وقت العمل ، وأن قطار التنمية قد انطلق ولن يتوقف حتى يحقق التنمية الشاملة .

واشارت البرلمانية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع أسس للجمهورية الجديدة قائمة على بناء الوطن والمواطن، فالرئيس اهتم بكل مناحي الحياة لخلق حياة كريمة للمصريين ، مع تنمية شاملة لكل القطاعات ، وساهم فى هذا أيضا مجلس النواب الذى أطلق ثورة تشريعية كبيرة ساهمت فى دعم توجه الدولة الساعى لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى .

منال هلال: الجمهورية الجديدة هى عصر النهضة المصرية

فى حين أكدت النائبة منال هلال، عضو لجنه الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي أحد نتائج جهد وتعب 7 سنوات مضت رأينا فيهم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبذل أقصى جهد ويسابق الزمن كي يبني ويعمر ويطور مصر وأن يصل بها لمرحلة غير تقليدية تواكب التقدم والتطور العالمى .

وأضافت هلال في تصريح خاص " لتحيا مصر " أنه على مر العصور لم نري رئيس تولي حكم البلاد واشتغل.. وعمر... وطور فيها بهذه السرعة وكأنه يسابق الزمن، مؤكده أن العاصمه الإداريه تمثل عصر النهضة المصرية.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن خلال الشهور القليله القادمه سوف تبدا بعض الهيئات والوزارات في الانتقال الي العاصمه الإداريه ، ولكن الجمهوريه الجديده هي ليست مجرد أنتقال من مكان لمكان آخر أكثر تطورا،و مجهز علي أعلي مستوي من التكنولوجيا والرقمنه،يفخر به كل مصرى

واستطردت هلال قائلة " سوف ينقصنا شيئ مهم جداً وهي "الاستدامة"، كى يستمر هذا المكان بالرقي والجمال والعظمه التي نراها الان كى يستمر في التطوير وليس التراجع الي الخلف ،وهنا لابد وأننا كمصريين أن يكون لنا دور للحفاظ على هذا المكان، بل وتطويره ايضا، مشيرة إلى أنه لدينا قيادة سياسية واعية تدعم الفكر والتطوير، فأتمني أن كل مصرى في الجمهورية الجديده يتقمص شخصية رئيسنا العظيم الذي يعمل بقلب وحب وخوف علي مصلحة البلد ومستقبلها ومستقبل المصريين ودائماً في عطاء مستمر.

واختتمت قائلة: اتمني أن يكون الشعب المصري على قدر المسئوليه وأن يحافظ على العاصمة الإدارية بشكلها الجديد، فهوالمنوط بالحفاظ علي التطوير واستدامته، وايضا اتمنى ان تطبق الدوله القانون بكل صرامه علي كل من لا يحافظ علي المكان ويخل بالقوانين ، كي تستمر النهضة المصريه وتستعيد مصر مكانتها بين دول العالم المتقدم .

وفى هذا السياق، قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تنظر للجمهورية الجديدة بأمل وايمان، وترى أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس وقوة وصلابة ابناءها، وفى خلال فترة زمنية قياسية ، تحققت التنمية فى كل المجالات من صحة وتعليم ونقل وطرق واستثمار ، وأن من المهم الآن الاستمرار فى العمل بجدية وتحقيق مزيد من الإنجازات.

سولاف درويش: أتمنى أن يرى كل مصرى يعمل بضمير فى مجاله

واضافت البرلمانية فى تصريح خاص لـ" دوت الخليج" أنها تتمنى أن ترى كل مصرى يعمل بضمير فى مجاله، وأن يهتم بعمله كمن يعمل فى ماله الخاص، ويكون حريص على اتمام عمله بإتقان وولاء.

وتابعت عضو مجلس النواب، سولاف درويش، حديثها قائلة: إن ثورة٣٠ يونيو مهدت الطريق للحمهورية الحديدة، ووقفت ضد مخططات الإرهاب مع قائد عظيم وشعب قوى ، مؤكدة، ان من كان رئيسه وجيشه قوياً أميناً لا يخشى الصعاب”.

واختتمت وكيلة لجنة القوى العاملة مهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، داعية من الله أن يحفظ مصر وشعبها .

الجمهورية الجديدة انطلقت بسواعد المصريين

وقد عبرت، النائبة ضحى عاصى، عن رؤيتها لما يجب عليه أن تكون الجمهورية الجديدة. مؤكدة أننا كمصريين لدينا احلام بحجم مصر ، التى كانت ومازالت منبع للعلم والثقافة والريادة، والحضارة.

وأضافت صحى فى تصريح ل "دوت الخليج" ، أننا الآن كمصريين لدينا الجمهورية الجديدة التى انطلقت بسواعد المصريين ، لتخقق احلامنا لدينا احلامنا فى العدالة والمساواة والرخاء.

ولفتت البرلمانية لى أن الإنسان المحبط لا ينتج، وأن الشباب المصرى الآن اختلف عما سبق، فقبل ثورة ٣٠ يونيو، كان الشباب محبطا ويرغب فى الهجرة خارج الوطن، والان أصبح لديه قناعة أن الجمهورية الجديدة التى تنطلق لتضع مصر فى مكانتها الريادية ، سوف تعطيه ما كان يبحث عنه من كرامة ومستقبل مشرق وأمل فى غد أفضل.