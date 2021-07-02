/638549/الحظ-يظلم-المنتخب-السويسري-على-حساب-الإيطال

حقق المنتخب الإسباني الفوز علي المنتخب السويسري في لقاء الدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف من خلال ركلات الترجيح.

نجح المنتخب السويسري في سحب المنتخب الإسباني إلى الوقت الإضافى من الدقيقة الثامنة والستون، بعد تسجيل هدف التعادل عن طريق شاكيري، وجاء الحظ العاثر علي رفاق شاكيري في الدقيقة السابعة والسبعون بضرد لاعب الوسط.

جاء الهدف الاول للمنتخب الإسباني في المباراة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عن طريق نيران صديقه عن طريق مدافع الفريق، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع السويسري فوصلت إلى جوردي ألأبا فسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء فارتطمت بالمدافع دينيس زكريا وسكنت يمين الشباك.

عاد المنتخب السويسري في نتيجة المباراة في الدقيقة الثامنة والستون من عمر اللقاء عن طريق شيردان شاكيري، من خلال تمريرة من ريمو فرولر من يمين منطقة الجزاء قابلها شاكيري بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

تلقى ريمو فرولر لاعب منتخب سويسرا في الدقيقة السابعة والسبعون من عمر المباراة بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل قوي على جيرارد مورينيو لاعب الأروخا في منتصف الملعب، ليضع فريق في حيرة في آخر ربع ساعة من عمر اللقاء.