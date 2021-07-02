حفاظا على الرقعة الزراعية.. حملات لإزالة التعديات بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائى، والتعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدى لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم مع المخالفين. من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى، حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12 سهما، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية. كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتى تعد فى المهد، على الأراضى الزراعية، بمساحة 5 قراريط، بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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