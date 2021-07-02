نشرة أخبار الزمالك اليوم: رباعي الفريق ينضمون للمنتخب الأولمبي..وأخر تطورات تدريب فريق الكرة بالنادي.. وتعيين مشرفا جديدا علي قطاع الطائرة.. واحياء ذكرى 30 يونيو

/638550/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-رباعي-الفريق-ينضمون-للمنتخب-الأولمبيوأخر-تطورات-تدريب-فريق-الكرة-بالنادي-وتعيين-مشرفا-جديدا-علي-قطاع-الطائرة-واحياء-ذكرى-30-يونيو

شهد نادي الزمالك اليوم العديد من الأخبار اليوم الجمعة بجانب عدة أحداث، ويستعرض دوت الخليج نشرة أخبار الزمالك وأبرزها اخر تطورات تدريب الفارس الأبيض و إحياء ذكرى 30 يونيو.

تدريب فريق الزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على أن تؤدي كل مجموعة مباراة مصغرة وذلك خلال التدريبات مساء اليوم على ملعب النادي.

وأشرف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك على تولي تدريب مجموعة، بينما تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد مجموعة أخرى.

ثم أنهى الجهاز الفني للزمالك التقسيمة بمواجهة أخرى بين الفائزين من التقسيمتين الفنيتين.

الزمالك يكتفي بتدريب إمام في جزء من المران

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اكتفاء حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بخوض جزء خفيف من المران مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد استطلاع رأي الجهاز الطبي للفريق، على أن يستمر اللاعب في أداء تدريبات تأهيلية منفردة.

وشارك إمام في الجزء الأول من تدريبات اليوم بأداء تدريبات الركض، ثم فضل الجهازان الفني والطبي أن يواصل برنامجه التأهيلي للوصول لحالة بدنية مثالية بعد تعافيه من الإجهاد العضلي في السمانة.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مناقشة الجهاز الطبي في حالة حازم إمام خاصة بعد تحسن حالته بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

الوسيمي رئيسا لقطاع الطائرة بنادي الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي.

وكلفت اللجنة “الوسيمي” بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وحصل الوسيمي خلال مسيرته الرياضية على جوائز عديدة، حيث نال 3 أوسمة رياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات الإفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 – 1985 بالإضافة إلى الفوز مع فريق الزمالك ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وسبق للوسيمي وأن تولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما تولى منصب عضو مجلس إدارة ومشرف فني بالاتحاد المصري في الفترة من 2012 إلى 2014، كما تولى منصب رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي وعضو لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة في 2010.

وسبق للوسيمي وأن عمل كمحاضر باللجنة الأوليمبية والاتحاد الدولي منذ 1992 حتى يناير 2015، بالاضافة إلى خبير الأكاديمية اليابانية للمدربين في الفترة من 2000 إلى 2001.

الزمالك يحيي ذكرى 30 يونيو مع الأعضاء

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك، حفلا بمناسبة ذكرى 30 يونيو، والذي أقيم مساء الخميس بشارع الملك فاروق وحديقة زكي عثمان.

واشتملت فقرات الحفل، أوركسترا الحياة وقدمها كل من النجم محمد صلاح والنجمة شيرين عبدون والشاعر محمد النقيب والشاعر أحمد أبوالمجد وتحت إشراف الدكتورة أمل جمال.

كما اشتمل الحفل أيضا على مسابقة ثقافية عن إنجازات ثورة 30 يونيو وفقرات فنية شاملة مثل الساحر و DJ ورسم للأطفال.

واحتفل أعضاء النادي وسط أجواء سعيدة ومبهجة خاصة من الأطفال بمقر القلعة البيضاء وسط إشادة بتنظيم الحفل و فقراته الفنية.