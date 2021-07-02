بنك الاسكندرية ALEXBANK وتفاصيل شهادة 10 سنوات ذات العائد التراكمي الثابت

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بنك الاسكندرية له مميزات شهادات الاسثمار لمدة عشر سنوات دفع قسط تاميني حيث أن بنك الاسكندرية ALEXBANK وهذا الامر يسأل عنه عملاء بنك الاسكندرية بمدة 10 سنوات حيث أن شهادات العائد التراكمي الثابت له توضيح خاص من بنك الاسكندرية ALEXBANK وإليكم التفاصيل.

دوت الخليج شهادات العائد التراكمي الثابت من بنك الاسكندرية ALEXBANK سأل أحد عملاء بنك الاسكندرية ALEXBANK عن شهادات استثمار العشر سنوات، وكتب عبر صفحة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الخاصة بنك الاسكندرية، وكتب: " من فضلك توضحلي مميزات شعادات الاسثمار لمدة عشر سنوات دفغ قسط تاميني كل سنه وارجو حضرتك متقوليش اتصل بخدمة العملاء او زيارة احد الفروع". تفاصيل شهادة العائد التراكمي من بنك الاسكندرية جاوبت صفحة بنك الاسكندرية، وكتبت: "شهادة الـ 10 سنوات ذات العائد التراكمي الثابت، العملة تكون بالجنيه المصري والفائدة 10% سنوي ثابتة مش متغيرة وبيتحسب من تاني يوم لشراء الشهادة وبيتصرف في اخر المدة". مبلغ شهادة العائد التراكمي من بنك الاسكندرية المدة 10 سنين يتم تجديدها بشكل تلقائي ومبلغ الشهادة أقل مبلغ يتم افتتاح الشهادة به 5000 جنيه ، 20000 او 5000 او 10000 والمضاعفات. مميزات شهادة العائد التراكمي من بنك الاسكندرية مميزات الشهادة خدمة انترنت بنكي مجاني وتسهيلات بضمان الشهادة بتوصل إلى 90 % من مبلغ الشهادة أقل نسبة 2 % زيادة عن سعر فائدة الشهادة.

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