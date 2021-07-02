وخلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أوضح العرابى: "اتخاذ القرار اللى هو فيه قدر كبير جدا من التحويل لوجه الدولة من إطار إلى إطار يتطلب يكون عندك دراسة كاملة لمفاتيح الشارع، وفى نفس الوقت قوة التأثير على الشارع، وكان هناك قدر كبير من السخط على النظام الموجود حينها".
وتابع أن قرار 3 يوليو 2013، كان متماشيا مع نبض الشارع المصرى، مشيرا إلى أنه بدون نبض الشارع لم يكن أحد يستطيع أن يتخذ هذا القرار.
وواصل العرابى حديثه: "إحنا وصلنا لمرحلة إن يوم الجمعة كان على هوى الجماهير وده كان موضوع مقلق، وكان المتحكم فى الأمور كتلة واحدة، ومننساش إن كان عندنا ناس عندها رغبة فى القفز على المشهد".
وأكد العرابى أن قرار 3 يوليو أنتج شرق أوسط جديد مضاد للمخطط الغربى، مشيرا إلى أن 25 يناير جعل عند الشعب المصرى وعى سياسى دقيق جدا للشخصيات، وهو ما دعا الناس للنزول فى 30 يونيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. العرابى لـ الطاهرى: قرار 3 يوليو اتفق مع نبض الشارع المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.