جدة - نرمين السيد - ووصل الدير مساء اليوم الأنبا بسادة، مطران إيبارشية أخميم وساقلتة وتوابعها، والأنبا إيلاريون، وأسقف إيبارشية البحر الأحمر وتوابعها، ومن المقرر أن يصل غدا السبت الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير لإقامة صلاة القداس الإلهى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توافد أساقفة الكنيسة على دير الشايب لإقامة أربعين الأنبا سلوانس غدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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