فيديو.. العرابى لـ الطاهرى: الإخوان كانوا سيحولون مصر إلى أكبر مصدر للإرهاب

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن مصر كانت ستتحول إلى أكبر مصدر للإرهاب حال استمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن جون ماكين طلب انتهاء الولاية الرئاسية قبل الذهاب لانتخابات جديدة.





وأوضح العرابى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز: "قبل 30 يونيو أنا كنت مستشعر إن مصر تسير فى اتجاه غريب جدا، وأيام كان فيه القرار اللى أنا وصفته بأنه عك استراتيجى من جانب الرئاسة فى ذاك الوقت، بإرسال المجاهدين إلى سوريا، فكنت أرى أن مصر ستتحول إلى أكبر مصدر للإرهاب حال استمرت الجماعة فى الحكم".

وتابع: "مصر كانت هتضيع بالشكل ده، والغرب مكانش مدرك خطورة هذا الموقف، وكان بيعتقد إنه طالما فيه انتخابات وجابت رئيس يبقى إذا لازم نستمر، وحتى جون ماكين، قالى استنوا عليه كمان 3 سنين وروحوا الانتخابات شيلوه، لكن مينفعش تشيلوه بالمظاهرات".

وواصل العرابى، أن أمريكا كان لديها اقتناع بحتمية بقاء الإخوان فى السلطة، مبينا: "الإخوان سوقوا نفسهم كويس عند الأمريكان، اللى هو الشارع عايزنا، وإسرائيل هتبقى فى أمان ومتقلقوش على أمن إسرائيل، وقناة السويس مفتوحة لكم، والقطع العسكرية الأمريكية تستطيع إنها تمر بالأولوية اللى هى عايزاها، وده بيبين ضخامة المواجهة اللى كانت مرسومة".