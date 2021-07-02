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بحضور وزير الرياضة وزعيم الأغلبية.. «مستقبل وطن» ينظم صالون سياسي بمناسبة ذكرى ٣٠ يونيو

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نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، صالون سياسي تحت شعار ( صالون ٣٠ يونيو.. ثقافة تبني وعيًا)، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق.

دوت الخليج

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وشارك في الصالون، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وممدوح غراب محافظ الشرقية، والمهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة سكينة سلامة، والنائب محمود مسلم، وعدد من النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالشرقية.

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وجاء ذلك بمناسبة مرور الذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، حيث سيتم تسليط الضوء على الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد ٧ سنوات من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وقال "رشاد" إن معركة الوعي من اهم المعارك التي تخوضها الدولة المصرية وقد حققت فيه نجاحات بالغة النظير في مواجهة دعاة التطرف والارهاب وجميع التنظيمات التي تعمل ضد ارادة المصريين.

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وأضاف رشاد، خلال كلمته بالصالون، أن ثورة ٣٠ يونيو يوم ستظل محفور في تاريخ الامة المصرية، حيث كانت النور الذي أنار الظلام لتبدأ معه مسيرة التنمية والبناء والنهضة، مشددًا على ضرورة ايماننا بالاستمرار في تعزيز معركة الوعي وتعريف الناس بالانجازات التنموية التي تمت خلال ٧ سنوات من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأشار إلى صالون اليوم ليس فقط احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية ولكنه ايضاح للإنجازات وتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة بمؤسساتها الغظيمة واقتصادها القوي وشعبها المتحدي العازم على تحقيق تطلعاته وطموحاته خلف قيادته السياسية المخلصة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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