/638554/حكم-مباراة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-بنهائي-دوري-أبطال-إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة عن حكم مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في المباراة التي تقام بين الفريقين علي ملعب محمد بن خامس بالمغرب، ويستعرض دوت الخليج حكم اللقاء.

واعلن لجنة الحكام تعيين ندابيهاوينمانا حكماً لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز والمقرر إنطلاقها في السابع عشر من الشهر الجاري. تشكيل الأهلي امام بيراميدز وجاء تشكيل النادي الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون – رامي ربيعة – علي معلول خط الوسط : حمدى فتحي – أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر - محمد شريف. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس. تشكيل بيراميدز بالدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.

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